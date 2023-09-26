İYİ Partili Aykut Kaya: Göl yatağına devlet hastanesi yapılıyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dere yatağına inşa edilen devlet hastanesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kaya, Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen devlet hastanesinin göl yatağında olduğunu ortaya çıkardı.

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimiz günden beri milletimizin bize verdiği vekâletin kıymetini bilerek gereğini yerine getirmek için çalışan bir kardeşinizim. Bunu da yaparken önyargılı ve fanatikçe yaklaşmadan önce vatandaşlarımızın hakkını hakkaniyetli bir şekilde gözetmeye çalışıyorum. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Bugün burada Manavgat’ımıza planlanan yeni devlet hastanesi inşaat projesi alanındayız. Ülke ekonomisine hatırı sayılır derecede katkı yapan Manavgat’ımızın hak edip de alamadığı öyle alelade bir hizmet değildir, elzem bir hizmet olan sağlık hizmetidir. Mevcut devlet hastanesi bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Birçok kritik hizmeti vatandaşımız alamamakta ya da gecikmeli olarak almaktadırlar."

"MÜHENDİSLERE HASTANE NEREYE YAPILMAZ DİYE SORSAK BURAYI GÖSTERİRLER"

"2018 yılında iktidar temsilcileri açıklama yaparak 500 yataklı Araştırma hastanesi statüsünde bir hastane yapılacağını vaat ettiler.

Şimdi karşılaştığımız sonuca bakalım:

300 yataklı bir devlet hastanesi planlanıyor ve bu hastanenin konumu tırnak içerisinde söylüyorum “çok özenle seçilmiş, Manavgat’taki jeoloji mühendislerine ve inşaat mühendislerine bir hastane nereye yapılamaz diye sorsak birinci gösterecekleri alanı biz inşaat projesini yapmak için seçmiş bulunmaktayız."

"İNŞAATIN YAPILDIĞI BÖLGE GÖL YATAĞIDIR"

"Gelelim bu özenle seçilmiş hastane projesinin özelliklerine:

Manavgat’ta yaşayan hemen hemen herkesin bildiği gibi bu Ulualan bölgesi bir göl yatağıdır. Hatta Piri Reis’in haritalarında bile göl yatağı olarak işaretlenmiş bir bölgedir. Daha sonraki yıllarda ıslah çalışmaları yapılarak kurutularak tarıma kazandırılmış bir alandır.

70-80 cm kazdığınızda yer altı suyu çıkan kumlu bir zemin. Deniz seviyesinden sadece 2-3 metre yükseklikte herhangi bir su baskınına karşı savunmasız, hafriyatı zor, izolasyonu zor, ekstra zemin iyileştirme önlemi gereken, su tahliyesinin zor olduğu bir yerdir.

Bu hususlara bakıldığında bu proje hem ekonomik değildir hem de zaman kaybına sebebiyet verecektir. Bu proje ile sürüncemede kalan sadece bir inşaat değil Manavgat halkının sağlığıdır. Şu anda inşaatın başlangıcındayız. İvedilikle bu yerin değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu mesele siyasi bir mesele değildir. Bu, en sevdiklerimizin, ailelerimizin, komşularımızın hayatını ilgilendiren bir meseledir. Bu, siyaset üstü bir durumdur. Tüm siyasi parti yetkililerini, sivil toplum örgütlerini ve kamu görevlilerini bu konu ile ilgili ivedilikle harekete geçmeye çağırıyorum. Söz konusu olan bir hastane projesi değil Manavgat halkının sağlık ve yaşam hakkıdır. Manavgat halkının çıkarını savunan yerel basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu inşaat sürecini de aralıklarla gelip kontrol edip kamuoyu ile de paylaşacağım.