İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek

Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz Uşak - Yeniçağ gazetesi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Uşakta ziyaretlerde bulundu.

İYİ parti Uşak İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu sabah kahvaltısına katılan Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

“Sayın İYİ Parti üyelerimiz ve değerli Basın üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Genel başkanımız Meral Akşener'in selamlarını getirdim. Türkiye genelinde Belediye başkanlığı için GİK'in (genel idari kurulu) aldığı karar doğrultusunda açık, net ve geri dönülemez olarak tek başımıza girmeye karar verdik. Müstakil olarak bu seçimlere girmemiz elzemdir ve bir çıkar yol arayanlar için bir çaredir. Ne kadar çok belediye alırsak o kadar gücümüze güç Katar. Gereksinim ve ihtiyaçtan dolayı kurulan partimiz için halkımız gerekli tevecühü göstereceği inancım tamdır. Budan açık ve net söylüyorum 81 ilde bağımsız giriyoruz kendi adaylarımızla. Bu konuyla ilgili siz partidaşlarımızdan gerekli desteği alacağımız dan eminim ve bu yönde çalışalım.”

İl başkanı Ayşegül Obalı, “Milletvekilimiz Ayyüce Türkeş Taş Hanımefendinin buraya teşrif etmeleri beni ziyadesiyle memnun etti kendilerine çok teşekkür ediyorum belediye seçimlerinde Uşak belediyesini almak için var gücümüzle çalışacağız ve iddalıyız. İnşallah belediye direğine partimizin bayrağını dikeceğiz yönetim olarak buna inandık ve kenetlendik.” dedi.

Ortaköy'de Partililere söz verildi ve Başbuğ Alparslan Türkeş'le olan anılar anlatıldı ve fotoğraf hediye edildi. Duygusal anlar yaşandı.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in “köyüm” dediği Uşak'ın Ortaköy'ünde köy muhtarı İlyas Sungur "Ayyüce Türkeş Taş burası senin baba ocağın burada senin köyün burada bir evin var " dedi. Başbuğ için okutulan mevlüte Un helvası ikram edildi.

Köylüleri dinleyen Türkeş "Zor zamanlardan geçiyoruz zam fulyası var ne yazık ki. Akaryakıt gaz çok pahalı eve tüp alınamıyor emekli ve köylünün işi çok zor saray masraflarını önüne geçilmiyor soru önergesi versek bile iktidar tarafından redediliyor." dedi.

Uşak merkez Ortaköy de Yemek sonrası Başbuğlar ölmez parçasına eşlik eden Ayyüce Türkeş taş hem hüzünlendi, hüzünlendirdi duygusal anlar yaşandı.

Uşak İl itfaiye binasına, yapılan ziyarette iyi parti uşak İl Başkanı Obalı, “Siz itfaiyecilerin yangında öldüğünüzde şehit kabul edilmeyişinizi yaralanıp sakat kaldığınızda gazi kabul edilmeyişinizi bir statünüzün olmamasını biliyoruz bugün itfaiyeci yarın kanalda veya başka bir yerde olabilirsiniz İYİ Parti iktidarında statüye kavuşturmayı da söz veriyoruz” dedi.

Esnaf ziyaretlerine katılan Ayyüce Türkeş Taş büyük bir ilgiyle karşılandı. Esnafa ufak hediyeler verildi. Esnaflar Gelen milletvekili üstelik Türkeş'in kızı olunca daha da memnun oldular.

İl başkanlığını düzenlemiş olduğu basın toplantısında Ayyüce Türkeş Taş şunları belirtti:

“Değerli basın mensupları ve kıymetli partidaşlarımız hepiniz hoş geldiniz GİK in aldığı kararla 81 ilde bağımsız kendi adaylarımızla çıkacağız. GİK kararları bağlayıcıdır ve kimse bu karar dışında karar veremez Genel başkanımızın kendi tasarrufu değildir her ilde bağımsız girmek. Herkesi bağlar. Onun için ittifak söz konusu değildir. Alparslan Türkeş Türk Milliyetçiliği önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise Türkiye Cumhuriyeti’nin çivisidir. Her iki lider fanidir ve bu dünyadan göçmüştür. Ama ilkeleri ve fikirleri hâla yaşaktadır.1982 anayasası değişikliği konusu hakkında ise 118 kez maddeleri değiştirilmiş olan ve AKP’nin sivil anayasa çalışmasını gerekli görmüyorum. Türkiye devleti açlıkla ekonomiyle boğuşuyor. İllaki anayasa değişecekse bizim için anayasanın 1,2,3,4 ve 66 maddeleri bizim kırmızı çizgimizdir.”

Yeniçağ gazetesi muhabiri Hüseyin Demir'in" Uşak Havalimanı ve çevreyolu ile ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusu üzerine Türkeş, “İl başkanıyla gerekli çalışmaları ve notları aldık meclise soru önergesi olarak getirebiliriz ve bunun çalışmalarını yapabiliriz.” dedi.