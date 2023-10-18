İYİ Partili Çayırlı'nın acı günü

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çayırlı’nın babası olduğu öğrenilen Hüseyin Çayırlı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Hüseyin Çayırlı'dan uzun süredir haber alamayan komşuları şüphelenerek Çayırlı'nın evine girdi. İçeri giren komşuları, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayı hemen 112 ekiplerine bildiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hüseyin Çayırlı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Çayırlı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.