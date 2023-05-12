İYİ Partili Erhan Usta ‘Bizi tanıyanlar niyetimizi biliyor’

Memleketi Havza'da coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Erhan Usta, "Tüm sorunlarınızı biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık ve çözeceğiz" dedi

İYİ Partili Erhan Usta ‘Bizi tanıyanlar niyetimizi biliyor’

Samsun Milletvekili, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Adayı Erhan Usta, seçim çalışmaları kapsamında Havza'da muhtarlar ve partilileriyle bir araya geldi. Memleketinde büyük bir coşkuyla karşılanan Erhan Usta, burada muhtarların sorunlarını dinledi. Usta, söyle konuştu:

BİZİ TANIYANLAR NİYETİMİZİ BİLİYOR

"Ben bu toprakların evladıyım. Buradaki herkes beni çok iyi tanır. İktidar kanadı bizleri terörle ilişkilendirmeye çalışıyor. Ama bizi tanıyanlar ne şahsımın, ne de partimin böyle bir yanlışın içinde olamayacağımızı çok iyi bilir. Bizler projelerimizle, halkımıza sağlayacağımız imkanlarla yarışalım dedikçe, onlar bel altı vurmaya devam ediyor. Ne onların iftiraları, ne de karalama kampanyaları, bizlerin halkımıza hizmet etme arzusunu köreltmeyecek. İnadına daha fazla çalışacağız."

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİZLERDEN YETKİ İSTİYORUZ

"Köylerimizde yoldan suya, tarımdan hayvancılığa kadar bir çok alanda sıkıntılar var. Bunların hepsinin farkındayız. Bu sorunları çözmek için imza yetkisine sahip olmalıyız. İnşallah sizlerin desteği ile iktidar gücünü elimize aldığımızda atacağımız tüm imzalar halkımızın refahı için olacak. Bu konuda size söz veriyoruz ve biz söz verirsek tutarız. Daha güçlü ve daha huzurlu bir Türkiye için el ele yürüyeceğiz."

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