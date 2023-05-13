İYİ Parti son uyarıyı yaptı: Uyarıyoruz kimse milli iradeyi hedef alacak girişimler tevessül etmesin

Cumhurbaşkanlığı 14 Mayıs seçimlerine 19 saat kaldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim çağrısında bulundu.

"Kavga ve düşmanlık diline izin vermeyeceğiz" diyen Zorlu, provokasyona karşı uyardı. Zorlu, "1 Oy Kemal'e 1 Oy Meral'e" dedi ve AKP iktidarının seçimlere 'darbe' dediğini hatırlattı.

"TOPRAKLARIMIZ BİR HENDEK HALİNE GELMİŞTİR"

Zorlu, şu çağrıda bulundu:

"Vatanımızın dört bir tarafında ayrım gözetmeksizin şu tarihi çağrıyı yapmak istiyoruz. 21 yıllık AKP iktidarıyla birlikte ülkemiz karanlığa, derin yoksulluğa sürükleniyor. Nice kesimler hayat pahalılığı sarmalıyla mücadele ediyor. AKP iktidarı 12 yıl önce 2023 hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığı gibi 2018 seçimlerindeki taahhütleri gerçekleştiremedi.

Büyük vaatle getirdikleri yönetim sistemi gece yarısı kararnameleriyle tek kişinin vicdanına bırakılmış, kurumların içi boşaltılmıştır.

Köksüz, plansız günü birlik kararlarla topraklarımız bir hendek haline gelmiştir. Dış politikada ise zikzaklar, tutarsızlıklarla dolu iktidar birikintisi Türk milletinin itibarını geriye götürmüştür.

Kıymetli vatandaşlarımız Türk demokrasisi milletimizin bedeller ödemesiyle bu günlere gelmiştir. Ancak son dönemde uygulamaya konulan yönetim sistemi tek kişinin her şeyi belirlediği bir yönetime dönüştürülmüştür.

"KORKU İKLİMİNE SIKIŞTIRMAK İSTENMİŞTİR"

Mevcut yönetim sisteminin açtığı ağır tahribatın sorumluları milletimizin gözünün içine baka baka tevil etme çabasına girdi. Erdoğan yüzde 50+1 oy kuralına geri dönülmesi istediğini bir televizyon programında açıkladı.

2018'de uygulamaya konulan sistemin işlemediğini gösteriyor. Genel Başkanımızın ve parti kadromuzun bu sistemin gelmemesi için verdiği mücadele tarihin haklı sayfasına yazılmıştır.

İnsanımızın özgürlük alanı korku iklimine sıkıştırmak istenmiştir. İnsanların oy verme iradesi korku anlayışıyla geriye götürülmek isteniyor.

AKP İKTİDARI SEÇİMLERE DARBE GİRİŞİMİ DEDİ

AKP iktidarı seçimlere darbe girişimi demekle yetinmemiş milletin iradesi sindirilmek istenmiştir. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı suikast ihbarıyla çelik yelekle milletimizle buluşturmak zorunda bırakılmıştır.

Yarınki seçimlere yönelik bir takım provokasyon ihbarları milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir.

Uyarıyoruz kimse milli iradeyi hedef alacak yaklaşım ve girişimler tevessül etmesin. Yarın sandıktan kim çıkarsa çıksın neticenin milletimizin iradesi olarak her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olacağının altını çizmek istiyoruz.

Bu vahim gidişat karşısında 14 Mayıs tarihi milletimizin son çıkışı olacaktır. İYİ Parti olarak milletimizin emniyet sigortasıyız."