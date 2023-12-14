İYİ Partili isimden İmamoğlu’na 'seni başkan seçtirmeyeceğiz'

İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çektiğini iddia etti.

Koca, sosyal medya hesabı X’de Ekrem İmamoğlu ve İBB İYİ Parti Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ı etiketleyerek, "CHP’nin Eş genel başkanı İbb meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! SENİ BAŞKAN SEÇTİRTMEYECEĞİZ!!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi görevinden istifa etmişti. Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

İbrahim Özkan'ın istifası sonrasında İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu yeni grup başkanvekili seçmek üzere toplandı. 9 meclis üyesi bulunan İYİ Parti grubunun toplantısına, İBB Başkanı aday adayı olan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı katılmadı.

Toplantıda 8 meclis üyesinden 7’sinin oyları ile İbrahim Özkan yeniden grup başkanvekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi. Toplantıda alınan karar ile grup sözcüsü Suat Sarı’nın yerine de Çekmeköy’den meclis üyesi olan Bora Kılıç seçildi.

İbrahim Özkan, partisinin yerel seçimlerde ittifak yapmama kararını eleştirerek "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz. Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştı.