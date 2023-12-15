Özel ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden İBB başkan adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel ile İmamoğlu ortak basın açıklaması yapıyor.

Özel şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı olarak İBB’ye ilk ziyaretim. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanı adayı olarak göstereceğimizi açıklamamızdan sonraki ilk ziyaretim. Biz beş yıl İstanbul’u ona emanet etti. Emanete çok iyi baktı, bizi gururlandı. Şimdi İstanbul’u seven herkesi bir kez Ekrem başkana emanet ediyoruz. Yolu açık olsun.”

DAHA GÜÇLÜ PROJELERİ İSTANBULLULARLA BULUŞTURACAĞIZ

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

"Çok değerli CHP’mizin Genel Başkanımız, il başkanımız, değerli basın mensupları…. Sayın Genel Başkanımız Saraçhane’de İstanbulluların evinde ağırlamaktan çok mutluyum. Dün şahsıma görev tebliğ eden genel başkanımıza ve, PM’mize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 itibariyle İstanbul halkıyla 2019’da birlikte temelini attığımız İstanbul İttifakı’nın daha güçlü bir biçimde hem devam eden projelerimizi hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbullularla buluşturacağız. Bugün genel başkanımızı bu duygularla misafir ettik."

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