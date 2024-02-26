İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye ‘Çok enteresan şeyler oluyor'

Kaynak: AA
İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye ‘Çok enteresan şeyler oluyor'
Ekrem İmamoğlu'na beste yapan Akşener'in eski danışmanı Murat İde'ye tepki gösteren İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için beste hazırlayarak yayınlamıştı. İYİ Parti'de yaşanan art arda istifalara ve İde'ye tepkide bulunan Kavuncu, Bağcılar'da konuştu.

208133.jpg

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA EDENLERİN YENİ KAPILARINI AÇIKLADI

Kavuncu, şunları kaydetti:

“Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz.

kapak-180043.jpg

Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var.”

Son Haberler
Geçiş garantili değil kilitli köprü. Laz’ın inadı tutunca komşularına kızıp köprüyü kilitledi Gündem
Geçiş garantili değil kilitli köprü. Laz’ın inadı tutunca komşularına kızıp köprüyü kilitledi
Icardi Antalyaspor maçında Rams Park'ta. Yeniçağ görüntüledi Spor
Icardi Antalyaspor maçında Rams Park'ta. Yeniçağ görüntüledi
Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı Yerel Haberler
Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı
Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı Dünya
Rusya'dan kriz yaratacak hamle. Putin imzaladı
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. 4 eksik var Spor
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. 4 eksik var
Keşan’da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi Yerel Haberler
Keşan’da sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi
Icardi tepkisi büyüyor. Pascal Nouma kabullenemedi Spor
Icardi tepkisi büyüyor. Pascal Nouma kabullenemedi