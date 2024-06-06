İYİ Parti’li Süleyman Akar’dan buğday alım fiyatını açıklayın çağrısı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanması bellenen hububat fiyatlarının gecikmesinden dolayı mahsullerini kaldıran çiftçiler, ürünlerini nereye, kaça satacaklarını bilmedikleri için mağdur durumdalar.

İYİ Parti Mardin il Başkanı Süleyman Akar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hala resmi fiyat açıklamamasına tepki göstererek, fiyatların bir an önce açıklanması için Tarım Bakanı İbrahim Yumak’lıya çağrıda bulundu.

Süleyman Akar, çay üreticilerinin açıklanan düşük fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Çay üreticisinin başına gelenler, hububat üreticisinin başına gelmemelidir” diye konuştu.

2023 FİYATLARI

Geçtiğimiz yıl hububatlar için belirlenen rakamlar ise şöyleydi:

Ekmeklik buğday fiyatı - 9.2 TL (1TL’si destekleme)

Sert dürüm buğday – 10 TL (1 TL’si destekleme)