İYİ Partili Turan: Gençlerimizin Uyuşturucu Gençlerimiz uyuşturucu nedeni ile suç örgütlerinin tuzağına düşüyor

Yeniçağ Aksaray-Metin Kurt

Milletvekili Yaldır, bu bağımlılıkların sadece bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumun sosyal yapısını tehdit eden büyük bir kriz haline dönüştüğünü vurguladı.

İŞSİZLİK VE BAĞIMLILĞIN EN TEMEL NEDENİ

İYİ Partili Yaldır, gençlerimizin bu batağa sürüklenmesinin en önemli sebeplerinden birinin işsizlik olduğunu belirtti. İşsizliğin, gençlerin hem ekonomik hem de psikolojik açıdan derin yaralar almasına neden olduğunu ifade eden Yaldır, “Gelecek kaygısı, ekonomik sıkıntılar ve umutsuzluk içinde çareyi kolay yoldan para kazanma umuduyla kumarda, sahte bir rahatlama arayışıyla ise uyuşturucuda arıyorlar. Bu durum, gençlerimizin hayallerini ve umutlarını her geçen gün daha da karartmaktadır,” dedi.

UYUŞTURUCU VE KUMAR İLİŞKİSİ GİTTİKÇE DERİNLEŞİYOR

Uyuşturucudan elde edilen kara paranın kumar yoluyla aklandığını ifade eden Yaldır, bu girift ilişkinin gençlerimizi daha da derin bir batağa sürüklediğini belirtti. Suç örgütlerinin gençlerin çaresizliğinden faydalanarak onları daha fazla bağımlılığa ittiğini söyleyen Yaldır, hükümetin bu döngüye göz yumduğunu vurguladı: “Bu karanlık döngü sadece gençlerimizi değil, ailelerini ve çevrelerini de etkileyerek geniş bir etki alanı yaratıyor. Gençlerimiz organize suç örgütlerinin tuzağına düşüyor.”

"HÜKÜMETİN GENÇLERE YÖNELİK POLİTİKALARI YETERSİZ"

Yaldır, hükümetin gerekli denetimleri yapmadığını ve gençlerimize iş, eğitim ve sosyal destek sunmada aciz kaldığını belirtti. Gençlerin işsizlik ve çaresizlik içinde bırakılmasının, toplumu tehdit eden bu bağımlılık sorununu daha da derinleştirdiğini söyledi. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da devreye girmesi gerektiğini ifade eden Yaldır, “Eğer gençlerimize istihdam olanakları sağlanmazsa, onları bu çıkmazdan kurtarmak imkânsız hale gelecektir,” dedi.

ÇÖZÜM: EĞİTİM, İSTİHDAM VE SOSYAL DESTEK

Konuşmasında eğitimin kalitesinin artırılması, staj ve iş imkanlarının çoğaltılması gerektiğini vurgulayan Yaldır, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirilmesinin önemine değindi. “Gençlerimiz geleceğimizdir; onları kumar ve uyuşturucu bataklığına terk etmek, toplum olarak hepimizin geleceğini tehlikeye atmaktır,” diyen Yaldır, gençlere yönelik ciddi politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Milletvekili Turan Yaldır, sadece hükümetin değil, tüm toplumun bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, “Hep birlikte gençlerimizin umutlarını yeşertmek ve geleceğimizi kurtarmak için el birliğiyle çalışmalıyız,” dedi.