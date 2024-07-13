İYİ Partili Turan Yaldır: AKP’li siyasiler seçim öncesi oy isteyip Aksaray'a tek bir çivi bile çakmıyor

Metin Kurt / Aksaray / YENİÇAĞ

İYİ Parti Milletvekili Turan Yaldır, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada, AKP'li siyasetçilerin her seçim öncesi Aksaray'a demiryolu projesi vaat edip yapmadığını dile getirerek,"22 yıldır beklemekten usanan Aksaraylı hemşehrilerimizin değil 30 yıl 30 gün dahi bekleyecek sabrı kalmamıştır" diyerek tepki gösterdi.

Turan Yaldır, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Bir şehir düşünün ki Anadolu’nun tam kalbinde, 11 bin yıllık kadim bir kültüre sahip, tarihiyle, doğasıyla, jeopolitik konumuyla, sanayi altyapısıyla ve yetişmiş insan kaynaklarıyla eşsiz bir şehir.

Bu şehir aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi büyüklüğünde 13, ihracatta ise 23’üncü sırada.

Bu şehir 20 küsür yıldır AK Parti’li siyasetçiler tarafından her seçim öncesi Demiryolu sözleri verilen, karşılığında çuval çuval oy alınan, sonrasında bir tek çivi dahi çakılmayan Aksaray…

"AK PARTİLİ SİYASİLER HEMŞEHRİLERİMİZE YALAN SÖYLEMEKTEN BIKMIŞA BENZEMİYOR"

Milletvekili seçildiğim günden beri gerek bu kürsüden, gerek ulaştırma bakanlığının plan ve bütçe komisyon toplantılarında gerekse soru önergeleri ile defalarca dile getirdiğim. Ben hemşehrilerimiz adına Aksaray'a Demiryolu istemekten usanmadım ama Ak Partili siyasiler hemşehrilerimize yalan söylemekten bıkmışa benzemiyor.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI UMUTLARIMIZI YENİDEN YEŞERTTİ"

Geçtiğimiz günlerde Hazine Ve Maliye Bakanı Sn. Şimşek’in “Önemli sanayi üslerinin demiryolları ile limana bağlanması bizim en büyük önceliğimiz olacak. Bunun için de önümüzdeki 30 yıl içerisinde 70 milyar dolar para harcayacağız.” şeklindeki açıklamaları yılan hikayesine dönen Aksaray - Ulukışla Demiryolu projesi ile ilgili umutlarımızı yeniden yeşertmiştir. Ancak zaten 22 yıldır beklemekten usanan Aksaraylı hemşehrilerimizin değil 30 yıl 30 gün dahi bekleyecek sabrı kalmamıştır."