Yavuz Aydın: Maçı farklı kazanacağız

İYİ Parti Trabzon milletvekili adayları Yavuz Aydın, Aslan Güner, Serpil Akçay, Tahsin Akyüz, Akın Çelik ve Bülent Arslan bir araya geldi ve 14 Mayıs seçimi öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan milletvekili adayı Yavuz Aydın’ı Ankara dönüşü, Trabzon havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. Meşalelerin de yakıldığı karşılama töreninin ardından Seçim Koordinasyon Merkezine (SKM) giden Yavuz Aydın burada, diğer 5 adayın yanı sıra Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan ile birlikte partililerle sohbet etti. Maraş Caddesindeki SKM’ye sığmayan kalabalığın bir kısmı, geç saat ve yağmura rağmen uzun süre bina dışında bekledi.

MÜKEMMEL BİR TAKIM

Partililere yaptığı konuşmada, 2015’de girdikleri seçim yarışının yarım kaldığına vurgu yapan Yavuz Aydın, “Artık bu maçı tamamlama zamanı geldi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener mükemmel bir takım hazırladı ve sahaya sürdü. Yarım kalan maçı farklı kazanacağız. Vekil adayı arkadaşlarım, il ve ilçe teşkilatları, partimize gönül verenler ile birlikte çok çalışacağız, Trabzon’a kendimizi, niyetimizi, enerjimizi, projelerimizi, hizmet aşkımızı ve gücümüzü anlatacağız. Karşılığında ise 14 Mayıs akşamı herkesi şaşırtacak muhteşem bir sonuç alacağız” dedi. “Ben inanıyorum ki sandıkta İYİ Parti’nin oyları patlayacak” diyen Aydın, “Çok büyük ve kutsal bir yolculuğa, üzerimize çok büyük bir sorumluluğu alarak çıkıyoruz. Bu yolculukta üzerimde milletime ve ülkeme layık olabilmenin ağır yükü var. Bu bilinçle çalışacağız” diye konuştu.

SORUNLARI ÇÖZECEK EKİP BURADA

Diğer milletvekili adayları Aslan Güner, Serpil Akçay, Tahsin Akyüz, Akın Çelik ve Bülent Arslan da, seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak, hiç vakit geçirmeden Trabzon’da yerleşimin olduğu her yere gideceklerini kaydettiler. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “İYİ Parti, Trabzon’da sürekli yükselişte olan bir parti ve bunun 14 Mayıs seçimlerinde yansımasının çok büyük olacağını söylerken, İl Başkanı Fatma Başkan da, ”Trabzon’umuzun sorunlarını çözecek ekip burada. Bunun için çok sayıda vekil çıkarmamız lazım. Bunu birlikte başaracağız, tarih yazacağız” ifadelerini kullandı.