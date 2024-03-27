İYİ Parti'nin adayı AKP lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

İYİ Parti'nin Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnan, AK Parti Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı Erdal Karaman'ı destekleyeceğini açıkladı.

Hasan İnan, yaptığı açıklamada, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri ve yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, ilçenin kaderini değiştirecek olan Organize Sanayi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğine inandığını belirtti. Ayrıca, kendisinin de hayata geçirebileceği birçok projesi olduğunu ancak AK Partili Erdal Karaman'ın daha uygun bir aday olduğunu düşündüğünü ifade etti. İnan, seçimden sonra da Erdal Karaman'ın yanında olacağını ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağını vurguladı.

İŞTE HASAN İNAN’IN KAMUOYUNA SUNDUĞU AÇIKLAMASI



“Saygıdeğer SİNANPAŞALI Hemşehrilerim;

Adalet ve İçinizden birisi ve İYİ Parti Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı olarak; Kalkınma Partisi Afyonkarahisar milletvekilleri ve yöneticileriyle Sinanpaşa ve Sinanpaşalı'ların refah seviyelerinin artırılmasını önceleyerek yaptığımız görüşmelerde; ilçemizin kaderini değiştirecek olan Organize Sanayi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğümden, ayrıca sizlere arz ettiğim birçok projeyi hayata geçirebileceğimizden; bugün itibariyle belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra da her konuda kendisinin yanında olacağımın, projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini, kamuoyuna ve değerli Sinanpaşalı hemşehrilerime arz eder; bu vesileyle hayırlı ramazanlar ve herşeyin hayırlısını diler; selam ve saygılarımı sunarım. (27.03.2024)

Hasan İNAN

İYİ Parti Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı”