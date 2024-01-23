İYİ Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu

Kaynak: HalkTv
İYİ Parti'nin Ankara adayının açıklanacağı tarih belli oldu
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yarın duyurulacağı ifade edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayını yarın saat 14.30'da açıklayacağı aktarıldı.

Halk TV'de yayınlanan Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi programında İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun bir mesajı paylaşıldı.

Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yarın 14.30'da Akşener tarafından açıklanacağını söyledi.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM İDDİALARI

İYİ Parti'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Cengiz Topel Yıldırım ile anlaştığı iddia edilmişti.

Ankaragücü yönetiminde, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıkan Yıldırım, uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanlığında bulunmuştu.

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CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumludur ancak tüm hayatını Ankara’da geçirmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören Yıldırım, gündeme Ankaragücü Futbol Takımı ile çıkmıştı. Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi verdiği mücadeleyle ön planda yer almıştı.

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