10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Parti'nin 'emeklilerin bayram ikramiyesi 3500 TL'ye çıkarılsın' teklifini AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti'nin 'emeklilerin bayram ikramiyesi 3500 TL'ye çıkarılsın' teklifini AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti'nin, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL'den, 3500 TL'ye çıkarılması için verdiği teklif, AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:04
Takip Et

İYİ Parti'nin 'bayram ikramiyesi' teklifi AKP ve MHP tarafından reddedildi

İYİ Parti'nin 'emeklilerin bayram ikramiyesi 3500 TL'ye çıkarılsın' teklifini AKP ve MHP reddetti
+
Aa
-

İYİ Parti’nin dün Meclis’e sunduğu “en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması” teklifinin reddedilmesinin ardından bir önerge daha reddedildi.

İYİ Parti'nin, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL'den, 3500 TL'ye çıkarılması için verdiği teklif, AKP ve MHP tarafından reddedildi.



“İKTİDAR GÖSTERMELİK ARTIŞ YAPTI”
İYİ Parti’nin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunduğu teklifte “2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılında yalnızca 100 TL artırılarak 1.100 TL olarak ödenmeye devam etmiştir. İktidar, 2018 yılından sonra ülkemizde yaşanan enflasyonu görmezden gelerek bayram ikramiyesi ödemelerinde bir kez ve göstermelik oranda artış yapmıştır.” denildi.

"2018’DEKİ 1000 LİRA 2022’DE 3.563 LİRA"
Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcı ile yapılan hesaplamaya göre, 2018 Mayıs’ında 1.000 TL olan parasal değerin 2022 yılının Aralık ayında 3.563 TL’ye denk geldiği belirtilerek, “İktidar kendi hesap araçlarında bile 1.000 TL'nin alım gücünün 3.563 TL'ye çıktığını hesaplarken ikramiyenin son 4 yılda yalnızca 100 TL artırmayı makul görmemelidir. Çalışma hayatları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkıları olan ve yaşlılıklarında muhtaç hissetmemeleri, refah kaybı yaşamamaları gereken emeklilerimizin emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri sosyal devletin sorumluluğudur. Önergemiz ile bayram ikramiyesi 3.500 TL olarak yeniden belirlenmesi ve devamında her yıl TÜFE oranında artışın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli
10.01.2023 16:43
Bu ülke halkı mecburmu bu iktidarı sırtında taşımaya mecburmuyuz bir avuç iktidarın dayatmalarını çekmeye bu yara eylenmez artık seçime kaldı onun için seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz.  
 
Başbuğ yavuz
10.01.2023 16:42
Meral Akşener yigitim fukara sahibi kimsesiz Anası 🙏  
 
Uzay Fenercioğlu
10.01.2023 16:32
Muhalet den ricam. Lütfen, meclis ne iş yapıyor, görevi, yetkisi ve sorumlulukları konusunda, TBMM başkanlığına bir soru önergesi vermeniz. Türk siyasi tarihinde görevini bilmeyen, ilk meclis bu.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
2
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
3
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Alman otomobil devi Mercedes'in satışları düştü
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Hem arabayı hem bebeği çaldılar
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
﻿Sorgun Çamlığı’nda orman yangını 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.