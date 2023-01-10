İYİ Parti'nin 'emeklilerin bayram ikramiyesi 3500 TL'ye çıkarılsın' teklifini AKP ve MHP reddetti

İYİ Parti’nin dün Meclis’e sunduğu “en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması” teklifinin reddedilmesinin ardından bir önerge daha reddedildi.



İYİ Parti'nin, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL'den, 3500 TL'ye çıkarılması için verdiği teklif, AKP ve MHP tarafından reddedildi.







“İKTİDAR GÖSTERMELİK ARTIŞ YAPTI”

İYİ Parti’nin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunduğu teklifte “2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılında yalnızca 100 TL artırılarak 1.100 TL olarak ödenmeye devam etmiştir. İktidar, 2018 yılından sonra ülkemizde yaşanan enflasyonu görmezden gelerek bayram ikramiyesi ödemelerinde bir kez ve göstermelik oranda artış yapmıştır.” denildi.



"2018’DEKİ 1000 LİRA 2022’DE 3.563 LİRA"

Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcı ile yapılan hesaplamaya göre, 2018 Mayıs’ında 1.000 TL olan parasal değerin 2022 yılının Aralık ayında 3.563 TL’ye denk geldiği belirtilerek, “İktidar kendi hesap araçlarında bile 1.000 TL'nin alım gücünün 3.563 TL'ye çıktığını hesaplarken ikramiyenin son 4 yılda yalnızca 100 TL artırmayı makul görmemelidir. Çalışma hayatları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkıları olan ve yaşlılıklarında muhtaç hissetmemeleri, refah kaybı yaşamamaları gereken emeklilerimizin emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri sosyal devletin sorumluluğudur. Önergemiz ile bayram ikramiyesi 3.500 TL olarak yeniden belirlenmesi ve devamında her yıl TÜFE oranında artışın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.” denildi.

