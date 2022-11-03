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  • Flaş... İYİ Parti'nin gençlerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Flaş... İYİ Parti'nin gençlerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grubu’nun; gençlerin yaşadığı sorunlarını araştırılması, gelecek kaygısı yaşayan gençlerin isteklerine yönelik çalışmaların yapılması ve önlemlerin alınması için verdiği araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:57
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İYİ Parti'nin gençlerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Flaş... İYİ Parti'nin gençlerin sorunlarının araştırılması için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
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İYİ Parti Grubu; Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'deki gençlerin sorunlarının araştırılmasına ilişkin verdiği Meclis Araştırması önergenin bugün görüşülmesini önerdi. Öneri üzerine Genel Kurul'da ilk sözü İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs aldı.

Örs, "Bugün, neredeyse gençlerin her biri gelecek kaygısı yaşıyor ya da daha iyi koşullarda bir hayat sürmek istiyor. Bu istekleri, talepleri dile getirdiklerinde de iktidar gücünü elinde bulunduranlar tarafından eleştiriliyor, hatta hakarete maruz kalıyorlar. Ama neden gitmek istediklerini, kendi ülkelerinde hangi sorunlarla artık baş edemediklerini soran yok ve gençleri dinleyen yok" dedi.

"HAKARETE MARUZ KALIYORLAR"

"Gençler kendilerini özgür hissetmiyorlar ve maalesef yurt dışında geleceklerini arıyorlar. Gençler mesleğini yapabilmeyi ya da mesleğini daha iyi koşullarda yapabilmeyi, yapmayı istiyorlar. Bugün, neredeyse gençlerin her biri gelecek kaygısı yaşıyor ya da daha iyi koşullarda bir hayat sürmek istiyor. Bu istekleri, talepleri dile getirdiklerinde de iktidar gücünü elinde bulunduranlar tarafından eleştiriliyor, hatta hakarete maruz kalıyorlar. Ama neden gitmek istediklerini, kendi ülkelerinde hangi sorunlarla artık baş edemediklerini soran yok ve gençleri dinleyen yok" diyen Örs "Üniversite serüvenine yeni başlayan ve KYK yurtlarında mücadele veren genç de umutsuz; üniversiteden mezun olan ve KYK kredisi borçlarıyla boğuşan genç de umutsuz. Öğretmen olma hayaliyle eğitimini sürdüren genç de mutsuz, üniversiteyi bitirip mezun olduktan sonra uzun yıllardır atanamayan öğretmen adayı gencimiz de mutsuz" ifadelerini kullandı.

"BU MÜCADELE İŞ BULMA MÜCADELESİDİR"

Örs, gençlerin işsizliğine değinirken, "Genç işsizlik bugün ülkemizin kanayan yarasıdır. İstedikleri bölümleri kazanmak için en verimli çağlarını maddi, manevi çok zor şartlar altında geçiren gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra ise oldukça zor bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu mücadele iş bulma mücadelesidir" diye konuştu. 

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

İYİ Parti'nin önerisi üzerine son sözü AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel aldı. Yüksel, "Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada hayatın her alanında gençlerin daha etkin olduğunu görmekteyiz. Gençler sahip oldukları dinamizmle her platformda varlıklarını daha fazla hissettiriyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde gençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerin başarılarını çok daha fazlasıyla konuşacağız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Hükûmetimiz hem de yerel yönetimlerimiz eliyle gençlerimize hizmet etmeye devam edecek, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  

AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. (ANKA)

 

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Günes
3.11.2022 20:10
Gencler Türkiyenin gelecegidir siz onlarin Dertlerini sorunlari dinlemeyin sonra secim Zamani oy isteyin size kesinlikle oy yok  
 
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