İYİ Parti'nin İnegöl Belediye Başkan adayı bir ilk için kolları sıvadı

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İYİ Parti'nin İnegöl Belediye Başkan adayı bir ilk için kolları sıvadı
İYİ Parti'nin Bursa İnegöl belediye başkan adayı Sevda Özcan oldu. İnegöllülerin desteği ile ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmayı arzuladığını anlatan Özcan "Seçilince 1.825 gün boyunca mesaide olacağım" dedi.

İYİ Parti, Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye başkanı olarak iş insanı Sevda Özcan'ı gösterdi. 3 aydır sahada olan 34 yaşındaki Özcan, yapılan anketlerde de ön sıralarda da çıkıyor.

İnegöllülerin desteği ile ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmayı arzuladığını anlatan Özcan "Bir sanayi şehri olan İnegöl maalesef yıllardır yerel belediyecilik açısından iyi sınavlar vermedi. Doğduğum, sokak sokak; cadde cadde her bölgesini bildiğim ilçemin, İsim isim her derdini bildiğim hemşerilerim için göreve geldiğim andan itibaren mesaide olacağım. Seçimden sonraki 1.825 gün boyunca ilçem için çalışacağım." dedi.

Aylar öncesinden çalışmaya başladığını ve madde madde ilçenin sorunlarını bunlara yönelik çözüm planlarını da hazırladığını anlatan Özcan "Evlenen gençlere 25 bin TL'lik hediye çekinden, çocuk misafir oteline, halk ekmek fabrikasının yeniden açılmasından, bilim kulübüne kadar birçok projemiz var. Artık İnegöl hak ettiği hizmeti bulacak" diye konuştu.

Özcan'ın projeleri arasında, İnegöl'e yönelik altyapı geliştirmeleri, sosyal ve kültürel alanların inşası, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve spor tesisleri gibi çok yönlü girişimlerin yanı sıra, ilçenin yerel ekonomisini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak adına özel sektör ve sosyal yardımlarla da yapılacak projeler dikkat çekiyor.

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