İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz’dan ‘görüntülü’ itiraz: Sandık Başkanı oy çuvalını evine götürmüş

İYİ Parti, AKP’nin kazandığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itiraz etti.

Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve parti heyeti ile birlikte Ordu Adliyesi’nde itirazda bulunan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

“SANDIK BAŞKANI ÇUVALI OMUZLAYIP EVİNE GİTMİŞ”

Yılmaz, iki bin 229 sandığın tamamının yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirterek, “98 bin 801 iptal oyu var. İl genelinde geçersiz oy oranı Türkiye ortalamasının 3 katı. Minareyi çalan kılıfına uydurmuş. Gece olmadan iftar saatiyle birlikte sandık başkanı çuvalı omuzlayıp evine gitmiş. Kamera görüntüleri var. Sabahın 2’sinde seçim kuruluna teslim etmiş.” dedi.

“DERHAL SANDIKLARIN TAMAMI AÇILSIN”

Yılmaz, beş ilçede itirazları sonrasında sandıkların açılırken çuvalların hepsinin ağzı açık olduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Kim, hangi sebeple açtı? 3 boğum olması lazım. Ama hiçbirinde ne boğum ne de mühür yok. Bir cevaba ihtiyaç var. İl seçim kurulundan isteğimiz, derhal sandıkların tamamı açılsın, bu açılmayla birlikte ortaya çıkacak tabloda kazanacağımıza inanıyoruz. Toplum vicdanındaki bu kanamayı durdurun. Ordu şu an maalesef büyükşehir belediye başkansız. Ordu, en geç büyükşehir belediye başkanı mazbatasını alan şehir olmak istemiyorsa, seçim kurulumuz üzerine düşeni yapmalı.”

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Enver Yılmaz’ın, bir sandık kurulu başkanının oy çuvalını evine götürdüğüne dair olduğunu öne sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ordu Olay’ın paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, sandık başkanının akşam saatlerinde oy sandığını ve çuvalları omuzunda taşıyarak evine götürdüğü görülüyor.