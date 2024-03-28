İYİ Parti'nin Ordu adayı kendisine yapılan şantaj ve tehdidi kürsüden açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala siyaset arenasında partiler ve adaylar arasında hararet ve suçlamalar artıyor. Ordu ile ilgili bazı anketlerde, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Hilmi Güler'in önünde görünen İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Enver Yılmaz, miting kürsüsünde tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı. Yılmaz, şantaj yaptığını öne sürdüğü yerel Kanal 52’nin sahibi İsa Akçay’ın mesajını kürsüden okudu.

Kanal 52 televizyonunun 24 saat boyunca aleyhinde yayın yaptığını ve olumlu haberler için para istediğini iddia eden Yılmaz, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

'DÖNÜŞ YAPMAZSANIZ HİLMİ GÜLER'İN ASKERİYİM'

Miting kürsüsünden yaptığı konuşmada "Bizi tehdit ediyorlar, bize şantaj yapıyorlar. Bizi siyaseten iftiranın, kumpasın tam ortasına düşürmeye çalışıyorlar. ben 32 yıl bu devlete hizmet ettim. Devletine hizmet eden bir siyasetçi olarak, devletimi bugünlerde yanımda görmek istiyorum" dedi. İsa Akçay’ın kendisine üç ayrı "teklif" sunduğunu ileri süren Yılmaz, Akçay tarafından kendisine gönderildiğini öne sürdüğü mesajı okudu:

"Üç teklif sunuyorum Enver Yılmaz sana… Sadece haber için 10 milyon. Enver başkan, her şey dahil 20 milyon 100 bin lira, bütün ilçelerle birlikte 25 milyon lira vereceksin bana. Fakat bugün dönüş yapmasanız Hilmi Güler'in yarından itibaren askeriyim."

'GÜN GELİR O SİLAHLAR ALEYHİNİZE DÖNER'

"Kim bunu diyen? 24 saat bizim aleyhimize yayın yapan Kanal 52 televizyonunun sahibi İsa Akçay" ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti: "24 saat bizimle ilgili yayın yapan kanal ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Savcıları göreve çağırıyorum. Şantaja karşı, bu iftiraya karşı devletin bütün birimlerini göreve çağırıyorum. Siyaset kurumunu göreve çağırıyorum. Hilmi Güler'i de göreve çağırıyorum. Gün gelir harman olur, o silahlar aleyhinize döner.

'BU SIRTLANLARLA MÜCADELE ETTİM'

Ben buna hiç tenezzül etmedim. Ben bu sırtlan çetesiyle geçmişte de mücadele ettim. Benim bu sırtlanlara verecek ne şahsi param var, ne de belediyenin imkanlarını bunlara peşkeş çekmedim. Saldıracaklar, saldıracaklar ama biz de sonuna kadar onlara karşı mücadele edeceğiz. Bu hak ve batılın savaşında."