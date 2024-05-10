İzimir'de eğitimcilerden şiddete karşı protesto

Eğitimciler, şiddet olaylarına karşı tepkilerini ortaya koyarak, bu tür olayların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ettiler.

Eyüpsultan'da bir özel lisede meydana gelen trajik olayda, okul müdürü İbrahim Okutgan, Irak kökenli bir lise öğrencisi olan Y.K. tarafından vurularak öldürüldü. Bu olayın ardından sendikalar, eğitimcilerin iş bırakmaları yönünde çağrıda bulundu. İzmir'de, meslektaşlarına yönelik şiddeti protesto etmek ve durdurmak amacıyla derslere girmeyen ve iş bırakan öğretmenler, Türk Eğitim-Sen'in öncülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. 'Eğitimciye şiddete hayır', 'Öldürüldük', 'Öğretmenler şiddete maruz kalıyor' gibi dövizler taşıyan eğitimciler, sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler.

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, topluluğun adına yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin olmadığı bir öğretmenlik meslek kanununu kabul etmiyoruz. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesini, rehber öğretmen sayısının artırılmasını, topluma örnek olan kişilerin eğitim çalışanlarıyla birlikte daha görünür olmalarını talep ediyoruz. Medyada kullanılan dilin daha dikkatli seçilmesi, şiddeti önleyici kamu spotlarının hazırlanması ve öğrenciler arasındaki olumsuz davranışların önlenmesi için etkili önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılması önemlidir" dedi.

Demir, şiddet olaylarında hayatını kaybeden öğretmenlerin isimlerini anarak, "Şiddete asla tolerans göstermeyeceğiz. Türk eğitimciler olarak şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür vahşi olayların önüne geçilene kadar konuyu gündemde tutacak ve farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Eğitimcilerimizin güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını temenni ediyoruz. Bilinçli nesiller yetiştirmek, biz eğitimciler kadar ailelerin de görevidir. Ailelere ve topluma bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; öğretmenlere gösterdiğimiz saygı, çocuklarımızın geleceğine verdiğimiz değerdir. Bu bilinçle hareket etmek, milli bir görevdir" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından toplanan grup dağıldı.