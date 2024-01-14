İzlanda fokur fokur kaynıyor. Bir yanardağ daha patladı

İzlanda’nın güneybatısında bulunan ve geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasından sonra bugün yeni bir patlama daha meydana geldi.

Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınlarında bulunan yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü.

İzlanda Sivil Savunma Teşkilatı, patlayan yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay haftalarca süren depremlerden sonra Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlayarak lav ve kül püskürtmüştü. Kasabada bulunan 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilirken, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.