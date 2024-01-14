Hasan Dağı'nda helikopterli kurtarma

Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Dağı'nda helikopterli kurtarma
Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan dağcı, helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Metin Kurt - Aksaray / Yeniçağ

Hasan Dağının zirvesinden akşam üzeri inişe geçen dağcılardan İnşaat Teknikeri Ezgi Yılmaz karlı kayalıklara takılarak 200 metre civarında aşağı yuvarlanırken genç dağcının ayağı kırıldı. Arkadaşlarının hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle bulundukları bölgeye İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Dağ Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç dağcı üç arkadaşıyla birlikte bulunduğu yerde beklerken 7 arkadaşı aşağı inmeyi başardı. Soğukta hipotermi geçiren kadın dağcı yanında kalan 3 arkadaşı tarafından ısıtılmaya çalışıldı. Dağ arama kurtarma ekiplerine takviye olarak Konya 3. Ana Jet Üstü Komutanlığından olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Çok kısa bir sürede kadının bulunduğu bölgeye intikal eden helikopter 3 bin 100 metreden dağcı kadını alarak Hasan Dağı eteklerinde bulunan bir tesise indirdi.

Burada hazır bekleyen UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ezgi Yılmaz Ambulansla AEAH Acil Servisine Kaldırıldı. AEAH ‘de tedavi altına alınan Yılmaz‘ın bacağının kırıldığı ve vücudunda ufak çaplı eziklerin olduğu belirlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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