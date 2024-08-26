İzlanda’da buzul mağarası çöktü

İzlanda’nın güneyinde 25 kişilik turist grubunun rehber eşliğinde gezdiği Breidamerkurjökull buzulundaki mağarada buzul parçası çöktü. Olayda 1 turist hayatını kaybederken 2 kişi kayboldu.

Yerel basına göre kurtarma operasyonunda en az 200 kişilik ekip görev yapıyor. Komiser Sveinn Kristjan Runarsson yaptığı açıklamada, "Bölgedeki şartlar çok zorlu. Buzulun içine ekipman götürmek zor. Bu kötü bir şey. Her şey elle yapılıyor” dedi. Mağaraya yapılan gezinin tehlikeli olduğunu düşündürecek hiçbir şey olmadığını belirten Runarsson, "Buz mağarası turları neredeyse tüm yıl boyunca yapılıyor. Bu gezileri düzenleyen deneyimli ve güçlü rehberler var. Her zaman şanslı olmayabilirsiniz. Burası yaşayan bir zemin, bu yüzden her şey olabilir" şeklinde konuştu.