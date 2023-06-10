İzlanda’nın diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında Rusya’dan açıklama

İzlanda’nın Moskova’daki büyükelçilik faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün “Reykjavik'in tüm Rus karşıtı eylemlerini, kaçınılmaz olarak karşılık gelen bir tepki izleyecektir” açıklamasını yaptı.

İzlanda’nın diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrasında Rusya’dan açıklama

İzlanda Dışişleri Bakanlığı, dün açıklama yapıp 1 Ağustos'tan itibaren İzlanda'nın Moskova Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya alma kararı aldığını duyurmuş ve “Ayrıca İzlanda, Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca Rusya'dan Reykjavik Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sınırlamasını ve diplomatik temsil düzeyinin düşürülmesini talep etmiştir” açıklamasını yapmıştı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir konuyla ilgili “Mevcut durum, İzlanda'nın küçük dış işleri hizmetlerinin Rusya'da bir büyükelçilik işletmesini mümkün kılmıyor” ifadelerini kullandı. İzlanda’nın yabancı ülkelerinin başkentlerinde 18 büyükelçilik işlettiği belirtilerek Moskova Büyükelçiliği’nin 1944’te açıldığı kaydedildi.

RUSYA, İZLANDA İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün İzlanda’nın aldığı karara cevap niteliğinde açıklama yapıp, “Durumun bu şekilde gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk tamamen İzlanda tarafına aittir. Gelecekte İzlanda ile bağlarımızı kurarken bu dost olmayan kararı dikkate alacağız. Reykjavik'in tüm Rus karşıtı eylemlerini, kaçınılmaz olarak karşılık gelen bir tepki izleyecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamada Rusya’nın İzlanda’nın bağımsızlığını ilk tanıyan devletlerden biri olduğunun, önemli katkılarda bulunduğunun ve İzlanda halkının zor zamanlarında İzlanda'nın çıkarlarını korumak için çok şey yaptığının altı çizildi.

(DHA)

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