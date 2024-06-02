İzlanda’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Sonuçlara göre, Halla Tomasdottir, oyların yüzde 34,3'ünü alarak birinci sırada yer alırken, eski İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir yüzde 25,2 ile ikinci oldu. Çevre uzmanı Halla Hrund Logadottir ise yüzde 15,5 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

Sol-Yeşil Hareket Partisi lideri ve 2017'den beri koalisyon hükümetinin başkanlığını yürüten Jakobsdottir, seçimdeki başarısından dolayı Tomasdottir'i tebrik etti. RUV'a konuşan eski Başbakan Jakobsdottir, "Kendisini tebrik ediyorum ve iyi bir başkan olacağını biliyorum" dedi.

2016'dan beri görevde olan ve 2020'de yüzde 92 gibi büyük bir oy oranıyla seçilen eski Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson, bu seçimde yeniden aday olmadı.