İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı, 125 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarının ittiği botlardaki 43'ü çocuk toplamda 105 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmen de yakalandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.