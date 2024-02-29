İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı, 125 göçmen yakalandı

Kaynak: AA
İzmir açıklarında 105 düzensiz göçmen kurtarıldı, 125 göçmen yakalandı
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmenin yanı sıra 125 göçmen daha yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarının ittiği botlardaki 43'ü çocuk toplamda 105 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında durdurulan lastik botlardaki 58'i çocuk 125 düzensiz göçmen de yakalandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Son Haberler
Zehra Güneş başaramadı Spor
Zehra Güneş başaramadı
Adana’da kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü Yaşam
Adana’da kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu Dünya
Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu
Aziz Yıldırım rest çekti Spor
Aziz Yıldırım rest çekti
Galatasaray kupaya veda etti. Taraftar her şeye rağmen oyuncuları bağrına bastı Spor
Galatasaray kupaya veda etti. Taraftar her şeye rağmen oyuncuları bağrına bastı
Kontrolden çıkan cip takla attı, sürücü hayatına kaybetti Gündem
Kontrolden çıkan cip takla attı, sürücü hayatına kaybetti