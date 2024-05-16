İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aynı gün içinde Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.