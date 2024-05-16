İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün içinde Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Son Haberler
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den gelen son haber yürek burktu Spor
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den gelen son haber yürek burktu
Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü Gündem
Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü
Gölete düşerek telef olan inek, 4 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı Yerel Haberler
Gölete düşerek telef olan inek, 4 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi Kültür Sanat
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanat dolu kapanışını gerçekleştirdi
Otomobil tünel girişinde ters döndü Yerel Haberler
Otomobil tünel girişinde ters döndü
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş Dünya
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş