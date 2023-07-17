İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta mahsur kalan 32 kişiyi kurtardı.
Lastik botla Türkiye'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarının müdahalesiyle karşılaştı. Yunanistan unsurları, lastik botu Türk kara sularına geri iterek kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.