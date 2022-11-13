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İzmir Aliağa’da icradan satılık arsa

T.C. Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Aliağa'da 284 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:23
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İzmir Aliağa’da icradan satılık arsa

İzmir Aliağa’da icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl, Aliağa İlçe, Aşağışakran Mahalle/Köy, İncirlik mevkii Mevkii, 229 Ada, 3 Parsel. Konu taşınmazın 229 ada 3 parsel alanının 284 m2 olduğu, taşınmazın arsa vasıflı olduğu, net imar parseli olduğu yani yola parka vb terkinin olmadığı, keşif tarihinde üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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