İzmir Aliağa’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl, Aliağa İlçe, Aşağışakran Mahalle/Köy, İncirlik mevkii Mevkii, 229 Ada, 3 Parsel. Konu taşınmazın 229 ada 3 parsel alanının 284 m2 olduğu, taşınmazın arsa vasıflı olduğu, net imar parseli olduğu yani yola parka vb terkinin olmadığı, keşif tarihinde üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

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