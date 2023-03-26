İzmir Bayraklı’da icradan satılık konut imarlı arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle, 8916 Ada, 6 Parsel, satışa konu taşınmaz kuzeyindeki Cüneyt Sivarioğulları Sokağa cephelidir. Satışa konu taşınmazın sağında ve solunda yer alan taşınmazlarda 2 bodrum kat yapılarak inşaatların tamamlanmış olduğu görülmüştür. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Anadolu Caddesine yaklaşık 140 m., Altınyol'a yaklaşık 180 m., Bayraklı Metro İstasyonu' na yaklaşık 800 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkânlarının iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz civarında 5 - 6 katlı konut tipinde yapılaşmaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Taşınmazının tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma imkânı mevcuttur.

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