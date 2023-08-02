İzmir Belediyesi'nin işçilere maaş zammı belli oldu. Herkes belediyenin verdiği bu zammı konuşuyor

Editör: Abdullah KELEŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonunda grev sona erdi.

Sendikanın teklifi konusunda anlaşılan rakamları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından duyurdu.

Soyer açıklamalarında “Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu. Hem Belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.