İzmir için son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için son hava tahminini paylaştı ve fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.