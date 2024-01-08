İzmir - İstanbul seferini yapan THY uçağına lazer tacizi! Facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: DHA
İzmir - İstanbul seferini yapan THY uçağına lazer tacizi! Facianın eşiğinden dönüldü
Türk Hava Yolları'nın İzmir - İstanbul seferini yapan uçağa, lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcunun cep telefonuyla kayıt edildi.

THY’nin TK-2443 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçağına lazer tutuldu. Lazer, uçağın İstanbul’a iniş için alçaldığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tutuldu.

O anları kaydeden uçaktaki bir yolcu, görüntüleri, "06.01.2024, TK-2443 İzmir-İstanbul seferinde şöyle bir şey yaşandı" notuyla paylaştı.

Yolcu, videoya hem THY’yi hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü etiketledi.

UÇUŞU RİSKE ATIYOR

Uçağın kokpitine yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotun görüşüne doğrudan etki ettiği ve uçuş emniyetini riske attığı belirtilirken, bu ışıkların körlüğe sebep olduğu belirtiliyor.

91 BİN 139 LİRA CEZASI VAR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

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