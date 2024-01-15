'No no no' diyerek ucuz yırttılar. Mısır'da Türk türbesindeki Koreli erkek turistlere ahlaksız teklif

Kaynak: Haber Merkezi
'No no no' diyerek ucuz yırttılar. Mısır'da Türk türbesindeki Koreli erkek turistlere ahlaksız teklif
Koreli iki erkek turist, Mısır'da Türklere ait türbe ve mezar ziyareti sırasında Mısırlı bir Arap tarafından taciz edildi. Turistler Arap'ın tacizinden "No no no" diyerek zor kurtuldu.

Koreli iki erkek turist, Mısır’ı gezmek ve görmek için türbe ve mezar ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında yanlarına gelen Mısırlı bir Arap, turistlerin yanına giderek Türklere ait türbe ve mezarlıkları gezdirmek için rehberlik etmek istedi. Koreli iki turist, Mısırlı Arap’ın rehberliğini kabul ederek gezmeye başladı.

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CİNSEL ORGANINI ÇIKARARAK TACİZ ETTİ

Mısırlı Arap, türbe ziyareti sırasında Koreli iki erkek turiste cinsel organını açarak ilişki teklif etti. O anları kamera kaydına alan turistler Mısırlı Arap’ın teklifini "No no no" diyerek reddedip rehberi türbeden dışarı çıkardı.

Büyük şok yaşayan turistler, türbeden dışarı çıkarak video kaydına devam etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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