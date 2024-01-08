Türkiye 'elektrikli otomobil' satışlarında Avrupanın ilk 6'sında

Türkiye elektrikli otomobil satışlarında Avrupa 6'ncısı oldu. Avrupalı ve Asyalı bir çok marka iddialı modelleriyle girdiği Türkiye'deki satışları 2023'te 65 bin 562 ulaştı. Bu rakamla Avrupa ortalamasının üzerine çıkıldı.

Türkiye'de hem elektrikli otomobillerin sayısısı hem de hibrit motorlu araçların sayısı her geçen gün artıyor. Anketler de elektrikli araçlara karşı ilginin arttığını gösteriyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD'nin verilerine göre, hibrit ve elektrikli toplam satışları dizeli geçti. Geçen yıl hibrit Otomobil satışları geçen yıl 104 bin 804, tam elektrikli otomobil sayısı 65 bin 562 olarak kayıtlara geçti. Böylece toplamda satılan hibrit ve tam elektrikli otomobil sayısı 170 bin 366 oldu. Dizel otomobil satışı 133 bin 374'de kaldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ

2023'te hibrit otomobillerin satışı yüzde 62,8 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil sayısı yüzde 844,4 artış gösterdi. Elektrikli otomobillerin pazarındaki payı yüzde 6,8'e yükseldi. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışındaki pay 6,8'e çıkarken, hibrit otomobillerin payı ise ufak da olsa geriledi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞINDA TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİ SOLLADI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğe ACEA'nın verilerine göre Türkiye'deki elektrikli otomobil satışı birçok AB ülkesini solladı. Avrupa Birliği ülkelerinde Ocak-Kasım döneminde toplamda 1 Milyon 378 bin adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2023 yılında gerçekleşen 65 bin 562 adetlik tam elektrikli otomobille, İtalya, İspanya Avusturya gibi ülkeleri sollayarak, Avrupa'da altıncı sırayı aldı.