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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman, bünyesinde Koordinatör ve Otopark görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:56
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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde Koordinatör ve Otopark görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- En az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak

2- En az bir yıl süreyle iş tecrübesine sahip olmak

3- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

4- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralama (üstsoya-altsoya-eşe-kardeşe-beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye-kadına-çocuğa karşı işlenen) ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.

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