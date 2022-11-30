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İzmir İzenerji personel alacak

İzmir İzenerji, bünyesinde Güvenlik Personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 20 işçi alacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:42
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İzmir İzenerji personel alacak

İzmir İzenerji personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzenerji, bünyesinde Güvenlik Personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (Geçerlilik süresi bulunan)

İzmir ve çevresinde ikamet eden

Erkek/Kadın adaylar alınacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi

 

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