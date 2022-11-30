İzmir İzenerji personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzenerji, bünyesinde Güvenlik Personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (Geçerlilik süresi bulunan)
İzmir ve çevresinde ikamet eden
Erkek/Kadın adaylar alınacaktır
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi
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