İzmir İzenerji personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzenerji, bünyesinde Güvenlik Personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 20 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (Geçerlilik süresi bulunan)

İzmir ve çevresinde ikamet eden

Erkek/Kadın adaylar alınacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi