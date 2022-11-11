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İzmir Karşıyaka’da icradan satılık arsa

T.C. Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından İzmir Karşıyaka'da 150 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:47
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İzmir Karşıyaka’da icradan satılık arsa

İzmir Karşıyaka’da icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Latife Hanım Mahallesi, 1 Cilt No, 48 Sayfa No,25921 Ada No, 8 Parsel No, 150,08 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm niteliği "Arsa" olan taşınmaz. Tam hisseli.
Adresi : Latife Hanım Mahallesi 7689 Sokak No: 49 Karşıyaka/İzmir Karşıyaka / İZMİR
Yüzölçümü : 150,08 m2
İmar Durumu : Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/02/2019 tarih ve E.2477 sayılı yazısı ve eklerinde yer alan imar durum belgesine göre; arka bahçe mesafesiz, Hmax:5,80m, zemin + 1 katlı dubleks dükkan, gabarili küçük sanayi alanında kalmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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