İzmir Karşıyaka’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Latife Hanım Mahallesi, 1 Cilt No, 48 Sayfa No,25921 Ada No, 8 Parsel No, 150,08 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm niteliği "Arsa" olan taşınmaz. Tam hisseli.

Adresi : Latife Hanım Mahallesi 7689 Sokak No: 49 Karşıyaka/İzmir Karşıyaka / İZMİR

Yüzölçümü : 150,08 m2

İmar Durumu : Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/02/2019 tarih ve E.2477 sayılı yazısı ve eklerinde yer alan imar durum belgesine göre; arka bahçe mesafesiz, Hmax:5,80m, zemin + 1 katlı dubleks dükkan, gabarili küçük sanayi alanında kalmaktadır.

