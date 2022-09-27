İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 586 Cilt no, 58899 sayfa no , 25099 ada, 4 parselde kayıtlı, 1558,00 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü arsa olan, 5461200/358963200 arsa paylı, 5. Kat, 24 nolu bağımsız bölüm, mesken nitelikli Tam hisseli taşınmaz. Adres: Şemikler Mahallesi, 6285/1 Sokak, No:1, Biva 35 Buçuk Apartmanı, 5.Kat, D:24 Karşıyaka / İZMİR. Bilirkişi raporuna göre ; İzmir Büyükşehir Belediyesi sistemine bakılmıştır. Sisteme göre konu parsel Blok nizam, 4 kat (Meclis kararına istinaden Hmaks:24.80 metre), KAKS:0.70, KAKS:2.00 olmak üzere Metropoliten Aktivite Merkezi imarlı alanda kalmaktadır.

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