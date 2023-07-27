İzmir Kınık'taki orman yangını da kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Kınık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını paylaştı.

KAYNAK: AA
İzmir Kınık'taki orman yangını da kontrol altına alındı

Dün 85 yılın en sıcak gününü yaşayan İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı. Ödemiş ve Kınık ilçesindeki orman yangınlarına müdahale eden ekipler, yangınları kontrol altına almayı başardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangının dün gece kontrol altına alınmasının ardından, Kınık'taki orman yangınının da bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındığını paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yumaklı, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakan, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor." sözleriyle gelişmeleri duyurdu.

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