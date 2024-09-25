İzmir Konak'ta korkunç kaza: Otomobil alt geçide uçtu: 3 kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir Konak'ta korkunç kaza: Otomobil alt geçide uçtu: 3 kadın hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta alt geçide düşen otomobilde 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

kapak-001.jpg

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir’de 3 kadının öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Hastane ziyaretine gidiyorlardıİzmir’de 3 kadının öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Hastane ziyaretine gidiyorlardı

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-7-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-8-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-9-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-10-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-11-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-12-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-13-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-14-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-17-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-18-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-19-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-20-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-21-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-22-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-23-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-25-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-26-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-27-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-28-001.jpg

otomobil-alt-gecide-uctu-3-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag-29-001.jpg

otomobil-uctu-5-001.jpg

otomobil-uctu-6-001.jpg

otomobil-uctu-8-001.jpg

Son Haberler
Yavru su aygırının saldırı anı kameralara yansıdı
Yavru su aygırının saldırı anı kameralara yansıdı
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü. 3 ölü, 2 yaralı
Hasta ziyaretine giderken otomobilleri köprüden düştü. 3 ölü, 2 yaralı
Yaşla birlikte artan tehlike: Alzheimer
Uzman isimden 'Alzheimer' uyarısı
Yarı çıplak halde düştü öldü
Yarı çıplak halde düştü öldü
Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı
Kırşehir’de kaçaklar gözaltına alındı