İzmir Konak'ta korkunç kaza: Otomobil alt geçide uçtu: 3 kadın hayatını kaybetti

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İzmir’de 3 kadının öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Hastane ziyaretine gidiyorlardı