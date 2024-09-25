İzmir’de 3 kadının öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Hastane ziyaretine gidiyorlardı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İzmir’de 3 kadının öldüğü korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Hastane ziyaretine gidiyorlardı

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yokuş inerken bariyeri aşıp 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada, araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İkiçeşmelik Caddesi’ndeki Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

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Hastaneye ziyarete gidenlerin içerisinde bulunduğu 35 CBA 796 otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (35), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyon kontrolünü yitirdi.

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Otomobil, bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battıçıktısına düştü.

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Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, sürücü Bulut ile yanındaki Fatma Öner yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen 3 kişinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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KURYE: OTOMOBİL ÖNÜME DÜŞTÜ

Kurye Kubilay Beceren (30), "Battıçıktıda ilerlerken bir anda yukarıdan otomobil önüme düştü. Yardımcı olmaya çalıştık. 2i kişi sağdı. Otomobil üzerime düşebilirdi" dedi.

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