İzmir merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı: 4 tutuklama

Kaynak: DHA
İzmir merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı: 4 tutuklama
İzmir merkezli Şanlıurfa ile Adana’yı da kapsayan telefon dolandırıcılığı soruşturmasında 4 zanlı tutuklandı.

Zanlıların, kendilerine polis süsü verip, bir vatandaşı ev ve yazlıklarını satmaya ikna ederek 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 30 Ocak’ta üç ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Zanlılar, operasyon anında delil niteliğindeki telefon, bilgisayar gibi cihazları kırıp, yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.

Ancak polislerin dikkati sayesinde, telefonla mağdurları arayan M.Ç. ve A.V. ile paraları teslim almaya giden H.D. ve M.K. yakayı ele verdi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, diğer cihazlara el konuldu.
mniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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