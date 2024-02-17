İstanbullular bu mesajı konuşuyor herkese gönderdiler. Sakın tıklamayın banka hesabınız boşaltılabilir

Vatandaşlara çeşitli mesajlar atıp arayarak dolandırmaya çalışan şahıslar, bu kez de İstanbullu vatandaşları hedef aldı.

"Elazığ Esob" kod adıyla pek çok kullanıcıya mesaj gönderen dolandırıcılar, Türk Ceza Kanunundan bazı kanun maddelerini mesaja ekleyerek, mesajın altına bıraktığı uygulama linki ile birçok kişisel bilgiyi ele geçiriyor.

ELAZIĞ ESOB ADI İLE GELİYOR

Ele geçirdiği telefon numaralarıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren sahtekarlar Elazığ Esob adı ile gönderdikleri mesajlarda " Ankara 3. Ağır Ceza mahkemesince tarafınıza açılmış dosya detaylarına uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

AMAN DİKKAT! GÖNDERİLEN LİNKE TIKLAMAYIN

Dolandırıcıların yazdığı mesajın altında bulunan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcılar tarafından ele geçiriliyor. Banka hesaplarınız, T.C. kimlik numaralarınız dahil her bilgiye ulaşabilen dolandırıcılar bu yöntemle banka hesaplarınıza erişebiliyor.