İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karışan çeteyi bir süre takibe aldıktan sonra, operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamaları üzerinden araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurdukları, satıcılarla buluşup, aracı beğendiklerini belirtip, bir miktar kaparo verdikten sonra noter satışı aşamasında banka hesaplarına aracın satış bedelini yatırdıklarını belirtip, cep telefonlarına SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden oluşturdukları sahte dekontu göndererek, kandırarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ayrıca, çete üyelerinin çiftçilik yapan vatandaşlardan sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplam 21 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, av tüfeği, tabanca, bilgisayar ve suçta kullanılan belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de hala arandığı belirtildi.