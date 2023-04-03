3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama

İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ve cep telefonlarına sahte dekont göndererek veya sahte senet verip kandırdıkları kişilerin otomobil ve tarım ürünlerini alarak dolandırdıkları tespit edilen bir çete, 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:54
Takip Et

İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde 'sahte dekont' ile dolandırıcılığa 10 tutuklama
+
Aa
-

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karışan çeteyi bir süre takibe aldıktan sonra, operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, internet sitelerinde ve sosyal medya uygulamaları üzerinden araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibat kurdukları, satıcılarla buluşup, aracı beğendiklerini belirtip, bir miktar kaparo verdikten sonra noter satışı aşamasında banka hesaplarına aracın satış bedelini yatırdıklarını belirtip, cep telefonlarına SMS veya WhatsApp uygulaması üzerinden oluşturdukları sahte dekontu göndererek, kandırarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ayrıca, çete üyelerinin çiftçilik yapan vatandaşlardan sahte senetle zeytinyağı, incir yağı, badem, ceviz, haşhaş gibi tarım ürünleri ve küçükbaş hayvan alarak toplam 21 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, av tüfeği, tabanca, bilgisayar ve suçta kullanılan belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de hala arandığı belirtildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
5
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
6
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
7
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.