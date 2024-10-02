İzmir merkezli ’ByLock’ operasyonu! Gözaltılar var!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen ve ByLock kullanıcısı olan 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon, İzmir merkez, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize'deki adreslerde 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.
Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.