İzmir merkezli ’ByLock’ operasyonu! Gözaltılar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir merkezli ’ByLock’ operasyonu! Gözaltılar var!

İzmir merkezli bir operasyonda, terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen ve ByLock kullanıcısı olan 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon, İzmir merkez, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize'deki adreslerde 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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