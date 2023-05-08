İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 49 tutuklama

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Mayıs'ta İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 219 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Şüphelilerden 134'ü işlemin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 7'si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest kaldı.
Savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 78 şüpheliden 49'u tutuklandı.
Hakimlikçe serbest bırakılan şüphelilerden 12'sine "elektronik kelepçeyle konutu terk etmeme", 17'sine de "imza verme" adli kontrol şartı getirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 266 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin, fatura ödeme, toplu ulaşım kartlarına bakiye yükleme gibi işlemleri internet üzerinden yapmak isteyen 450 kişiyi, kurumlara ait internet sitelerinin benzerlerini kurarak dolandırdıkları ileri sürülmüştü.
Şüphelilerin hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da kaydedilmişti.
Şüphelilerden 219'u, 4 Mayıs'ta 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.