İzmir Şehir Hastanesi çalışanları isyan etti: Tükendik

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Şehir Hastanesi çalışanları isyan etti: Tükendik
İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları “tükendik” diyerek isyan etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay önce açılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, günlük iş yükünün 75 bin olacağı öngörülürken sağlık çalışanları yeterli istihdamın olmadığını belirterek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası’nın (HEP SEN) çağrısıyla gerçekleşen eyleme, Genel Başkan Yunus Şimşek de katıldı.

Yunus Şimşek, “39 sağlık branşı ile halkımıza hizmet etmeye çalıştığımız, arkamda duran bu koca binada çalışacak yeterli sağlık profesyoneli yok” açıklamasını yaptı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı İzmir’e davet etti.

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YETERLİ İSTİHDAM YOK

Hep-sen İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, kamu sağlık hizmetinin özelleştirilmeye başladığını iletti ve “Sağlık çalışanlarının hiç umursanmadığı bu dönemde biz tükendik. Onlarca üniversite hastanesi kuruluyor, her yıl binlerce öğrenci alınıyor ama hocamız yok. Onlarca hastane açılıyor, binlerce yatak alınıyor, her yıl on binlerce hastamız oluyor ama hekimimiz yok, hemşiremiz yok, ebemiz yok, fizyoterapistimiz, anestezi, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreterimiz yok.” İfadelerini kaydetti.

Hizmet üreten sağlık çalışanlarının kimsenin kölesi olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Bundan 99 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa, İzmir rıhtımına çıkarak, “Ben İzmir’i ve tüm İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanların da beni sevdiklerinden eminim’ diyerek İzmir halkına olan güvenini ve sevgisini dile getirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada kıymetli İzmirliler ve değerli çalışma arkadaşlarımız, bu hastanede başta istihdam eksikliği olmak üzere, sağlık çalışanlarına yönelik tüm sorunlar karşısında tükenmiştir.” dedi.

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