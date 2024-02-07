İzmir Şehir Hastanesi’nde skandal akşam yemeği menüsü. Korona salgınında canı pahasına çalışan sağlıkçılara bunu mu reva gördünüz?

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hasta kabul etmeye başladığı günden beri artarak devam eden sorunlarının başında yetersiz yemek bulunuyor. Personel yemekhanelerinin çalışma alanlarına uzak olması, yemekhane sayılarının yetersiz olması nedeniyle personelin dakikalarca yemek sırasında beklemesi, personelin pek çok kez yemek yemeden görev yerlerine dönmesine bu kez de yemeklerin yetersiz verilmesi eklendi.

“SAĞLIKÇILAR SEFER TASI GETİRİYOR”

İzmir Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına verilen akşam menüsünde tavuk tantuninin yeteri kadar çıkmamasıyla sebebiyle birçok sağlık çalışanına lavaş ve sağan verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol; “Hastanelerde yemek hizmetleri zaten tek başına bir sorun. Devlet hastanelerinde de yemeklerin kalitesinin oldukça düşük ve yetersiz, yani doyurucu olmamasından dolayı pek çok sağlık çalışanı yemeklerini dışarıdan yemekte. Hatta bazı çalışanlarımız yemeklerini evlerinden sefer tasıyla getirmekte. Yemek sorunun çözülmesinin tek yolu, yemeklerin hastanelerin içerisindeki mutfaklarda yapılmasıdır. “ ifadelerini kaydetti.

“ACİLEN KAMULAŞTIRILMALI”

Yemek hizmetlerinin özelleştirilmesinin yanlış olacağını ileten Doğruyol, “Maalesef dinleyen olmamıştı. Bu gün geldiğimiz noktada hemen herkes özelleştirmenin yanlış olduğunu dile getirse de, bu gün maalesef hem çalışanlarımız, hem de yataklı tedavi kurumlarında yatarak hizmet alan hastalarımız sağlıklı ve doyurucu yemek yiyememektedir.” açıklamasında bulundu.

Doğruyol, “Bir tane maruldan 20 tane salata çıkararak personele salata verdik demek, kahvaltıya üç tane zeytin, bir tane reçel vermek, 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık personeline yemek hizmeti verdik demek değildir. İzmir Şehir Hastanesi’nde de sabaha kadar nöbet tutan personele yemeğin eksik verilmesi, adeta lavaş arası soğan verilmesi, ne insanidir? Ne de vicdanidir?” sözlerini iletti ve yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması gerektiğini ifade etti.