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Çantayla vurup motosikleti devirerek 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

 İzmir'in Urla ilçesinde yoldan geçen motosiklete elindeki çantayla vurup, motosikletteki iki kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:52
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İzmir Urla'da çantayla vurup motosikleti devirerek 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Çantayla vurup motosikleti devirerek 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
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İzmir Urla'daki olay, 22 Kasım sabah saat 08.30 sıralarında, ilçeye bağlı Bülent Baratalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem K. idaresindeki motosiklet, arkasında yolcu konumunda bulunan Mesken A. ile birlikte seyir halindeydi. Motosiklet otobüs durağına yaklaştığı esnada burada bulunan bir kişi elindeki çantayı motosiklete doğru savurdu. Çantanın sürücüye çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Cem K., önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, arkasındaki yolcuyla birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Öte yandan, meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, elinde çanta olan bir kişinin motosiklete çantasını savurduğu ve motosikletin dengesini kaybettiği anlar yer aldı.

"BANA ÇARPACAKLAR DİYE KORKTUM" ŞEKLİNDE İFADE VERDİ
Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin C.M. olduğu tespit edildi. C.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Durakta otobüs bekliyordum. Motoru serseri gibi kullanıyorlardı. Bana çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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